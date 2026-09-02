ФБР перекрыло криптоканал финансирования ХАМАС

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пресекло канал финансирования ХАМАС через криптовалютные активы, которые собирались в виде пожертвований в США и других странах.

Об этом сообщает AP News.

По данным ФБР, выявленная схема сбора средств была запущена организацией в 2019 году. Речь идет о нескольких онлайн-платформах, связанных с ХАМАС.

В ходе операции американские правоохранители также получили доступ к данным тысяч человек, причастных к финансированию деятельности ХАМАС.

Все ресурсы организации, использовавшиеся в рамках данной схемы, были заблокированы. Кроме того, сотрудники ФБР изъяли около $560 тыс. в криптовалюте, которые находились на связанных с ХАМАС криптокошельках.