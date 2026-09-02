Кыргызстан и Пакистан подписали 16 двусторонних документов

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, находящийся с официальным визитом в Бишкеке, провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Стороны обсудили укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной и энергетической сферах. Также участники переговоров затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Шариф заявил о намерении двух стран перейти от достигнутых договоренностей к практической реализации совместных проектов. Кроме того, стороны поставили цель увеличить объем двустороннего товарооборота до $200 млн в ближайшие один-два года.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление. Помимо этого, Кыргызстан и Пакистан заключили еще 15 двусторонних документов, в том числе Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2026–2027 годы.