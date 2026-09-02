ИИ оказался под запретом в школах Нью-Йорка

В Нью-Йорке школьников и педагогов ограничат в использовании генеративного искусственного интеллекта в новом учебном году.

Мера затронет более полумиллиона учащихся и учителей крупнейшего школьного округа США.

Ограничения начнут действовать с началом 2026–2027 учебного года, а в рамках введенного моратория учащимся со второго по восьмой класс будет запрещено использовать инструменты генеративного искусственного интеллекта в учебном процессе.

Таким образом, власти Нью-Йорка намерены на протяжении следующего учебного года изучить влияние стремительно распространяющихся технологий на образование и определить, каким образом их использование может отражаться на обучении школьников.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил, что город решил взять паузу в применении генеративного искусственного интеллекта в отношении учащихся, чтобы оценить последствия использования таких технологий в образовательной среде.

Решение было принято на фоне продолжающихся дискуссий о роли ИИ в школах. В последние годы образовательные учреждения по всему миру сталкиваются с необходимостью определить границы допустимого использования подобных инструментов, ведь, с одной стороны, технологии могут помогать учащимся получать и обрабатывать информацию, а с другой — также вызывать опасения из-за возможного снижения самостоятельности школьников при выполнении заданий.

Источник: ABC