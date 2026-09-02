Турецкая авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за «ситуации с воздушным пространством»

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus отменила как минимум один рейс из Бодрума в Москву, который должен был вылететь в 00:05 в ночь на 2 сентября.

По словам пассажиров рейса РС1456, им заявили, что все турецкие авиакомпании отменили рейсы из-за «ситуации с воздушным пространством». «Что ожидать мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты», — сказали в авиакомпании.

На табло аэропорта Внуково отмененными значатся также несколько рейсов Pegasus, которые должны были вылететь из Москвы — два в Стамбул, один в Бодрум и один в Даламан.

Кроме того, в течение ночи и утра, судя по табло, также были отменены как минимум два рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул, один рейс авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх и один рейс авиакомпании «Ширак Авиа» в Ереван. При этом в дальнейшем расписании на день рейсы Turkish Airlines пока указаны без изменений.

В ночь на 2 сентября в аэропорту Внуково вводили временные ограничения из соображений безопасности. Около шести утра по московскому времени Росавиация сообщила о снятии ограничений.

Накануне Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что российское небо «становится небезопасным», поскольку «дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться». «Предупреждаем партнеров: в небе России безопасные моменты закончились», — сказал он в вечернем обращении.

Путин, который в ночь на 2 августа вышел к журналистам по итогам саммита ШОС в Бишкеке, назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Кроме этого, он также прокомментировал решение Германии закрыть генконсульство России и слухи о новой мобилизации после выборов.

Источник: Медуза