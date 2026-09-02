ANAMA и ARMAC подписали меморандум о сотрудничестве

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Региональный центр АСЕАН по противоминной деятельности (ARMAC) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в Баку на полях IV Международной конференции по противоминной деятельности.

Документ подписали председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и исполнительный директор ARMAC Ротна Буз.

Меморандум предусматривает сотрудничество в подготовке специалистов, укреплении потенциала и обмене техническими знаниями в сфере противоминной деятельности.