Бишкек против «Ераблура»: мир против реванша

На фоне официального курса Еревана на установление мира с Азербайджаном особенно заметна позиция сил, которые по-прежнему пытаются использовать карабахскую тему в реваншистских целях.

Именно таким контрастом отмечен нынешний 2 сентября. В Ереване представители «политической элиты» бывшего армянского сепаратистского образования в Карабахе и армянской парламентской оппозиции собрались у военного пантеона «Ераблур», чтобы отметить годовщину провозглашения в 1991 году непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».

В мероприятии участвовали представители бывшего «парламента» Карабаха, «госминистр» этой структуры и представители оппозиционных фракций армянского парламента «Армения» и «Сильная Армения». В их риторике 2 сентября по-прежнему связывается с идеей «самоопределения», а карабахский вопрос объявляется незакрытым. Одновременно звучат требования о возвращении армян в Карабах и освобождении лиц армянской национальности, осужденных в Азербайджане за совершение преступлений против человечности, военных и других тяжких преступлений.

Значение этой акции определяется прежде всего ее временем. Всего за сутки до нее, 1 сентября, в Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны обсуждали развитие торговли, транзит, энергетическое сотрудничество, делимитацию границы и реализацию проекта TRIPP. Среди конкретных результатов мирного процесса были отмечены поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит зерна и других товаров через территорию Азербайджана, а также развитие контактов между деловыми кругами двух стран.

Иными словами, в то время как официальные Баку и Ереван уже обсуждают практическое содержание мирных отношений, часть армянского политического поля пытается удержать общество в рамках прежней конфликтной повестки.

От «Арцаха» к реваншу

После восстановления Азербайджаном государственного суверенитета над своей территорией в сентябре 2023 года прежняя сепаратистская структура в Карабахе перестала существовать как фактическая власть. Одними политическими заявлениями повернуть историю вспять невозможно.

Особенно важно, что сама Армения официально движется в противоположном направлении. 8 августа 2025 года в Вашингтоне президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали Совместную декларацию, подтвердив принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ, а также зафиксировали отказ от любых попыток реванша.

Поэтому нынешние реваншистские заявления следует рассматривать именно как позицию отдельных политических сил, а не как курс официального Еревана. Их цель - сохранить карабахскую тему в качестве инструмента внутренней мобилизации против действующей власти даже тогда, когда отношения между двумя странами постепенно переходят в практическую плоскость.

Бишкек против «Ераблура»

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна показала, насколько изменилась повестка. Лидеры двух стран говорили о товарах, маршрутах, границе, энергетике и экономических контактах.

Это принципиальная перемена. Чем больше между государствами возникает практических связей, тем меньше пространства остается для политики конфликта. Именно поэтому транспортные проекты имеют значение далеко за пределами экономики.

Проект TRIPP должен обеспечить транспортную связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении на основе принципов, закрепленных в Вашингтонской декларации. Он вписывается в более широкую систему региональных коммуникаций и способен усилить экономическую взаимозависимость государств Южного Кавказа.

На этом фоне попытки вновь сделать «Арцах» центром политической повестки выглядят попыткой остановить процесс, который уже приобрел практическое содержание.

Кому мешает мир

Для определенной части армянской оппозиции карабахская тема остается удобным инструментом политической борьбы. Образ «утраченного Арцаха» позволяет поддерживать чувство обиды, формировать образ врага и обещать реванш.

Однако такая политика входит в противоречие с интересами самой Армении. Страна получает возможность открывать коммуникации, расширять торговлю с соседями, привлекать инвестиции и использовать свое географическое положение как экономическое преимущество. Возвращение же к территориальной риторике способно лишь осложнить эти процессы.

Для Азербайджана вопрос территориальной целостности закрыт. После восстановления суверенитета Баку сосредоточился на восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, возвращении бывших вынужденных переселенцев и развитии инфраструктуры. Президент Ильхам Алиев ранее сформулировал отношение к постконфликтному периоду словами: «Мы требуем справедливости, а не мести». В этом принципиальное отличие курса Баку от реваншистской логики армянских маргиналов. Азербайджан связывает постконфликтный период не с предъявлением новых требований, а с восстановлением и развитием.

Выбор между прошлым и будущим

Сегодня в армянском обществе существуют две разные политические линии. В то время как официальный Ереван делает ставку на нормализацию отношений, торговлю и открытие коммуникаций, часть оппозиционного поля пытается сохранить карабахскую тему как незавершенный конфликт. Именно здесь проходит главный водораздел. Память о погибших - одно, использование этой памяти для обоснования новых территориальных претензий - совсем другое. Первое естественно для любого общества, второе способно вновь превратить прошлое в источник политической напряженности.

Южный Кавказ уже меняется. В центре региональной повестки постепенно оказываются транспорт, энергетика, торговля и взаимозависимость. На этом фоне попытки реанимировать сепаратистский проект не способны изменить существующую реальность, но могут затормозить движение вперед.

2 сентября поэтому стало своеобразным столкновением двух подходов. Один связан с закреплением мира и созданием новых экономических связей. Другой пытается вернуть в политическую жизнь идею, которая уже привела регион к войне.

Для Южного Кавказа выбор очевиден: будущее не может строиться на обещании реванша. Мир становится прочным тогда, когда прошлое перестает быть основанием для нового конфликта.