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Эрдоган предупредил Грецию: «Мы сделаем то, что нужно»

First News Media15:10 - Сегодня
Эрдоган предупредил Грецию: «Мы сделаем то, что нужно»

Тот, кто воспринимает хладнокровный и взвешенный подход Турции как проявление слабости, совершает серьезную ошибку.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает Haberler.

Эрдоган отметил, что сдержанную позицию Турции не следует воспринимать как слабость. Обращаясь к афинской администрации, он заявил: «Мы сделаем то, что нужно», — и призвал отказаться от деятельности по вооружению островов.

Президент Турции подчеркнул, что не следует испытывать границы на прочность, добавив, что пренебрежение международными соглашениями не принесет пользы никому.

Эрдоган также обратил внимание на историческую ответственность и необходимость обеспечения региональной стабильности:

«Я прямо говорю: тот, кто читает хладнокровный и здравомыслящий подход Турции как слабость, совершает серьезную ошибку. Греция должна сойти с этого ошибочного пути, на который она вступила, и отказаться от вооружения островов с демилитаризованным статусом. История — очень хороший путеводитель для тех, кто извлекает уроки. Мы продолжим работать во имя мира, безопасности и стабильности в нашем регионе»

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