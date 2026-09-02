ЕС временно одобрил отмену пошлин на 80% экспорта Армении в союз

Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией, новые меры позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта в Евросоюз, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Эти меры либерализуют около 80% армянского экспорта в ЕС», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Регламент предусматривает временную отмену (на 2 года) импортных пошлин на широкий перечень армянской продукции, включая некоторые сельскохозяйственные товары. Для окончательного принятия регламент должен одобрить Европарламент, голосование ожидается на сентябрьской пленарной сессии.

Это решение председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала еще в начале июля в ходе визита в Ереван.