Эрдоган заявил о готовности сделать все возможное для урегулирования российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому коллеге Владимиру Путину во время встречи в Бишкеке, что его страна готова сделать все возможное для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Турция занимается мирным урегулированием конфликтов в регионе. И мы, и господин Путин ожидаем, что война между Россией и Украиной закончится мирным путем как можно скорее. Мы хотим, чтобы мирный процесс между Россией и Украиной начался как можно скорее и чтобы воцарился мир», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Кыргызстана.

По его словам, Путин не испытывает радости из-за конфликта. «Радуется ли этому Путин? Нет. Он также ожидает, что все закончится мирным путем как можно скорее. Мы дали понять господину Путину, что готовы сделать все возможное для мира. Мы готовы приложить все усилия для достижения этой цели», — сказал Эрдоган.

Источник: ТАСС