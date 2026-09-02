Эрдоган: членство Турции в ШОС не будет означать отказа от отношений с Западом

Турция в перспективе может войти в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), однако членство в ней не означает отказа от отношений с Западом.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите ШОС+ в Бишкеке.

Турция имеет статус партнера по диалогу в ШОС. «Мы располагаем потенциалом для вывода в предстоящий период отношений с ШОС на новый уровень. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что перспектива членства Турции в этой организации не означает разрыва с каким-либо блоком или отказа от отношений с Западом», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

По его словам, участие Турции в саммите формата ШОС+ в Бишкеке стало подтверждением ее стремления к диверсификации экономических, политических и стратегических возможностей. «Турция поддерживает двусторонние торгово-экономические отношения со странами-членами ШОС. Сейчас всем ясно, что Турция обладает огромными торгово-экономическими возможностями на обширной территории, простирающейся от Китая до Центральной Азии и от России до Южной Азии. В последние годы в наших отношениях с организацией достигнут значительный прогресс, отражающий наш многогранный внешнеполитический подход. Турция — страна, способная развивать сбалансированные отношения как с Западом, так и с Востоком, и, соответственно, углублять свои связи. Такой подход укрепляет стремление Турции находить решения глобальных проблем на основе сотрудничества и эффективного многостороннего взаимодействия», — отметил Эрдоган.

Источник: ТАСС