Эрдоган дал понять, что обсуждал с Путиным тему С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке 1 сентября обсудил «все вопросы» двусторонней повестки.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов своего пула относительно того, обсуждалась ли тема купленных у РФ зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и возможной их продажи в третью страну.

«Мы обсудили с господином Путиным все вопросы, включенные в нашу двустороннюю повестку дня», — ответил Эрдоган на прямой вопрос, обсуждался ли с Путиным вопрос об С-400. Ранее турецкая пресса выступила с утверждениями, что С-400 могут быть проданы третьей стране, чтобы урегулировать проблемы Турции и США в контексте F-35.

«Как вы знаете, Турция была одним из партнеров в программе F-35. Она внесла значительный вклад. Переговоры по поводу повторного включения Турции в программу продолжаются. Мы считаем, что этот вопрос будет решен, как только завершатся определенные процессы в Америке», — добавил он.

Источник: ТАСС