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Украина запросила у ЕС миллиарды на ракеты Patriot

First News Media16:50 - Сегодня
Украина запросила у ЕС миллиарды на ракеты Patriot

Еврокомиссия получила от Украины запрос на финансирование в размере нескольких миллиардов евро для закупки ракет ПВО PAC-3 Patriot.

Сейчас страны ЕС рассматривают этот запрос.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По ее словам, ЕС также работает с Киевом над созданием совместной системы ПВО Freya. По информации европейских СМИ, она будет сочетать элементы комплекса С-300, созданные на его основе перехватчики, а также европейские радары и системы управления.

Фон дер Ляйен и Рютте также обсудили обвинения Германии в адрес России в связи с инцидентом в Лейпциге, выразив им поддержку и заявив о намерении ввести новые санкции против России и продолжить поставки оружия Украине.

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