Через Ормузский пролив 1 сентября перевезли рекордный объем нефти
Более 17 млн баррелей нефти прошло в понедельник через Ормузский пролив, что стало рекордным показателем с начала войны с Ираном в конце февраля.
Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, если учитывать поставки по трубопроводам Саудовской Аравии и ОАЭ, которые позволяют обходить Ормузский пролив, экспорт нефти из региона в понедельник превысил довоенный уровень. До ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.
Райт отметил, что рост объемов поставок свидетельствует о восстановлении нефтяных потоков из региона после резкого падения, вызванного началом боевых действий.
Источник: ТАСС
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