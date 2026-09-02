Через Ормузский пролив 1 сентября перевезли рекордный объем нефти

Более 17 млн баррелей нефти прошло в понедельник через Ормузский пролив, что стало рекордным показателем с начала войны с Ираном в конце февраля.

Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, если учитывать поставки по трубопроводам Саудовской Аравии и ОАЭ, которые позволяют обходить Ормузский пролив, экспорт нефти из региона в понедельник превысил довоенный уровень. До ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Райт отметил, что рост объемов поставок свидетельствует о восстановлении нефтяных потоков из региона после резкого падения, вызванного началом боевых действий.

Источник: ТАСС