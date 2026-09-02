В МИД ФРГ заявили, что Россия не может оспорить закрытие Русского дома в суде

Представитель МИД ФРГ Мартин Гизе заявил, что российская сторона не может оспорить в суде прекращение работы Русского дома в Берлине.

«Это расторжение в обычном порядке. Это как с любым договором, который можно расторгнуть», — отметил он на брифинге в Берлине. «Здесь нет правовых возможностей. Это может решать Германия, и мы это решили», — сказал Гизе. Представитель МИД пояснил, что в соответствии с соглашением от 2011 года существует возможность регулярного расторжения к концу 2026 года. В таком случае оно вступает в силу в середине 2027 года.

«Мы, конечно, еще больше осложним возможности его деятельности тем, что требуем от всех сотрудников Дома, которые были направлены из России, выехать из страны вместе с теми, кто работает в Бонне», — сказал Гизе.

Отвечая на вопрос, что будет с участком, на котором стоит Русский дом, Гизе напомнил, что права собственности регулирует другое соглашение — от 2013 года, которое рассчитано на 99 лет. «Здесь мы изучаем возможности расторжения. Но тут будет еще немного сложнее», — сказал он.

Во вторник власти Германии возложили на Россию ответственность за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига в августе и сообщили об ужесточении санкций против Москвы. Федеральное правительство пришло к выводу, что Россия «несет ответственность» за произошедшее, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

Вывод сделан на основании изучения настроек БПЛА и определенных компонентов, которые задействовались в других гибридных инцидентах, указал он.

Планирование атаки было профессиональным, однако за ее осуществление отвечали «агенты низкого уровня», отметил Добриндт. Данные разведки также указывают на причастных лиц, которые «действовали по поручению российских государственных органов», добавил он.

При этом глава МВД предупредил о возможных новых инцидентах. «Мы исходим из того, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. Мы не находимся в состоянии войны, но мы ежедневно становимся мишенью гибридных военных операций», — указал Добриндт.

В рамках ответных мер правительство Германии приняло решение закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября, а также расторгнуть соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Кроме того, Берлин ужесточит контроль при въезде в страну российских граждан и усилит меры против «теневого флота» РФ.

«Наше послание руководству России ясно: мы не позволим российским нападкам расколоть нашу общественную сплоченность и не поддадимся запугиванию», — сказал Вадефуль. Правительство также «решительно продолжит выражать нашу солидарность с Украиной в ее оборонительной борьбе против агрессии со стороны России», — подчеркнул он.

Источник: ТАСС, Deutsche Welle