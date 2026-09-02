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Новак: российские НПЗ защищены лучше, чем в ОАЭ

First News Media17:11 - Сегодня
Новак: российские НПЗ защищены лучше, чем в ОАЭ

Нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в ОАЭ, поскольку российские власти исходят из более жесткой модели угроз.

Об этом журналистам в кулуарах ВЭФ заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Поверьте, у нас не хуже, а может быть, даже и лучше с учетом опыта, который получили за последние несколько месяцев. Наши проектные институты вместе с нефтеперерабатывающими заводами очень плотно работают по защите объектов, и уровень, на мой взгляд, гораздо лучше, потому что рассчитывается исходя из более жесткой модели угроз», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости защиты российских НПЗ по аналогии с ОАЭ, где вокруг резервуаров устанавливают высокие металлические каркасы и сетки, напоминающие строительные леса.

Новак отметил, что защита НПЗ обошлась нефтяным компаниям достаточно дорого, однако простой предприятий привел бы к еще большим убыткам.

В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры РФ. Согласно документу, правительство России получает право вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их владельцы не приняли необходимых мер по обеспечению безопасности или нарушили соответствующие требования. Кроме того, временное управление может вводиться в случае задержки восстановления предприятий.

Источник: ТАСС

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