Си и ас-Сиси обсудили инвестиции и региональные кризисы

В ходе встречи в Каире председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает Reuters.

Стороны договорились расширять китайские инвестиции в Египте и запустить третий этап развития китайско-египетской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.

Отдельное внимание лидеры двух стран уделили региональной ситуации. Они выступили за снижение напряженности и дипломатическое урегулирование кризисов.