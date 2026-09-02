Си и ас-Сиси обсудили инвестиции и региональные кризисы
В ходе встречи в Каире председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщает Reuters.
Стороны договорились расширять китайские инвестиции в Египте и запустить третий этап развития китайско-египетской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
Отдельное внимание лидеры двух стран уделили региональной ситуации. Они выступили за снижение напряженности и дипломатическое урегулирование кризисов.
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