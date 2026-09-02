Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что РЖД «токсичны для Армении», но это к реальности не имеет отношения.

На это указал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Нам Никол Воваевич говорит, что якобы „Российские железные дороги“ в силу каких-то санкционных причин являются токсичными для Армении, но „Российские железные дороги“ осуществляют поставки грузов через российскую территорию — транзитных грузов, — допустим, в Европу, и [никто] ни о какой токсичности или санкционности в отношении „Российских железных дорог“ вопросов не поднимает, кроме Пашиняна», — сказал он журналистам.

Источник: ТАСС