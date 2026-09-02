Таиланд изменил правила въезда для граждан Азербайджана

Граждане Азербайджана с 15 сентября 2026 года смогут получать визу по прибытии (Visa on Arrival) при въезде в Таиланд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на опубликованные в Royal Gazette новые правила, воспользоваться Visa on Arrival смогут граждане только трех стран - Азербайджана, Беларуси и Сербии.

Таким образом, Азербайджан после пересмотра визовой политики Таиланда будет переведен из категории стран, граждане которых могли пользоваться 60-дневным безвизовым режимом, в категорию Visa on Arrival.

Виза по прибытии предусматривает возможность пребывания в Таиланде до 15 дней - она оформляется в специально определенных пунктах пропуска через государственную границу.

Правительство Таиланда заявило, что пересмотр визовых правил направлен, в частности, на усиление контроля за въездом иностранцев, снижение числа пересекающихся визовых режимов и предотвращение злоупотреблений существующими визовыми льготами.