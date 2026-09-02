Посол Азербайджана провела переговоры с госсекретарем МИД Латвии - ФОТО
Посол Азербайджана в Латвии обсудила развитие двусторонних отношений с представителем МИД
Посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева провела встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Анджейсом Вилюмсонсом.
Об этом говорится в публикации латвийского внешнеполитического ведомства в соцсети X.
В ходе встречи стороны отметили положительную динамику отношений между двумя странами и обсудили перспективы их дальнейшего развития. В частности, речь шла об укреплении политического диалога, расширении экономического сотрудничества и развитии деловых связей.
Также была отмечена важность недавнего визита президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан.
State Secretary @AndzejsVilumson met with Azerbaijan’s Ambassador-Designate to Latvia, Narmina Mustafayeva, during her introductory visit.
The officials commended the active momentum in bilateral relations, including the recent visit of President Edgars Rinkēvičs to Azerbaijan,… pic.twitter.com/Qx6eYIu5Oq — Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) September 2, 2026