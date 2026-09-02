Посол Азербайджана провела переговоры с госсекретарем МИД Латвии - ФОТО

Посол Азербайджана в Латвии обсудила развитие двусторонних отношений с представителем МИД

Посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева провела встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Анджейсом Вилюмсонсом.

Об этом говорится в публикации латвийского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику отношений между двумя странами и обсудили перспективы их дальнейшего развития. В частности, речь шла об укреплении политического диалога, расширении экономического сотрудничества и развитии деловых связей.

Также была отмечена важность недавнего визита президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан.