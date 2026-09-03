СМИ: военная операция США против Ирана может продлиться в 2027 году

Глава Пентагона Пит Хегсет негласно продлевает сроки развертывания американских военных на Ближнем Востоке, допуская, что операция против Ирана может не закончиться в этом году.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

На Ближнем Востоке действуют 19 кораблей ВМС США, эскадрильи истребителей, подразделения ПВО и десантники, напоминает издание, отмечая, что затягивающееся развертывание в регионе негативно сказывается на состоянии военнослужащих и не позволяет должным образом обслуживать военную технику. Из-за логистических проблем моряки стали гораздо реже получать письма и посылки от близких, затруднен и процесс пополнения припасов, пишет газета.

Согласно ее сведениям, американский лидер Дональд Трамп в частном порядке поддерживает идею объявить о завершении боевых действий против Тегерана и полагает, что оказание экономического давления на исламскую республику позволит Вашингтону добиться своих целей. Тем не менее на Ближнем Востоке остаются 50 тыс. военных, подчеркивает издание.

По мере затягивания конфликта развертывание военнослужащих длится дольше, чем планировалось. Как отмечается, стандартный срок боевого развертывания военнослужащих сил ПВО армии США увеличился с 9 до 12 месяцев. Эсминцы Spruance и Delbert D Black находятся на Ближнем Востоке с начала военной операции США, теперь они участвуют в морской блокаде, и их экипажи месяцами находятся в море, не выходя на сушу. Кроме того, на Ближнем Востоке в следующем году могут остаться подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии. По сведениям источников WSJ, к возможной переброске в регион готовится авианосец Theodore Roosevelt, его боевое дежурство может растянуться на весну следующего года включительно.

Источник: ТАСС