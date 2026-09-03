Трамп допустил, что Мадуро предъявят новые обвинения в США

Американский лидер Дональд Трамп 2 сентября вновь заявил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро могут быть предъявлены в США новые обвинения.

"Им предъявлены обвинения в совершении очень тяжких преступлений, - сказал он во время выступления в Белом доме, имея в виду Мадуро и его супругу Силию Флорес. - Помимо этого, думаю, им не предъявили обвинения в том, что они опустошили свои тюрьмы [для отправки заключенных] в США, но, может быть, предъявят". Трамп ранее неоднократно выступал с утверждениями, что власти Венесуэлы содействовали нелегальной миграции из республики в США.

Трамп в марте также допустил, что "предстоят и другие судебные процессы", касающиеся Мадуро, и в отношении него "будут возбуждены и другие дела".

3 января американские военные атаковали ряд объектов в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его супругу. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы венесуэльского государства исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Защита Мадуро ранее попросила суд отклонить первый пункт обвинительного заключения, в котором ему вменяется сговор с целью наркотерроризма.