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Норвегия подтвердила арест российского судна

First News Media08:57 - Сегодня
Норвегия подтвердила арест российского судна

Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов», подтвердил офис губернатора Шпицбергена.

Решение о наложении ареста на судно, пришвартованное в Баренцбурге, было принято губернатором по распоряжению окружного суда Норд-Тромса в рамках иска украинской компании «Нафтогаз».

Судну запрещено покидать место швартовки до соответствующего решения властей или окружного суда. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.

Ранее об аресте судна «Профессор Молчанов» сообщили в «Нафтогазе». «По заявлению группы "Нафтогаз" в Норвегии арестовали судно "Профессор Молчанов", которое принадлежит Российской Федерации и используется для коммерческих экспедиционных круизов», — заявили в компании.

Источник: Lenta.ru

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