 ВМС Турции уничтожили подозрительные объекты в Черном море | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ВМС Турции уничтожили подозрительные объекты в Черном море

First News Media09:22 - Сегодня
ВМС Турции уничтожили подозрительные объекты в Черном море

Военно-морские силы Турции обнаружили и уничтожили несколько подозрительных объектов в Черном море.

По информации Министерства обороны Турции, объекты были зафиксированы в районах Карадениз-Эрегли, Сакарья-Карасу, Стамбул-Карабурун, Тюркели и Чаталджа.

Специалисты подразделений подводной обороны провели проверку объектов, после чего уничтожили их непосредственно на месте.

В турецком Минобороны отметили, что обнаруженные объекты могли быть дрейфующими минами, беспилотными летательными аппаратами либо ударными безэкипажными морскими аппаратами.

Поделиться:
393

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Политика

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Мнение

Брюсселю пора платить по счетам

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлено около 1 тыс. тонн дизтоплива - ФОТО

В мире

Польша вызвала посла России

Пашинян утверждает, что достиг с Путиным понимания по судьбе концессии армянских железных дорог

Каллас выступила против реформы дипслужбы ЕС

Пашинян: Армения не собирается вводить визы для россиян

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

Зеленский заявил о ликвидации последствий удара по Бучанскому району

США истощили арсеналы в Европе

Последние новости

Польша вызвала посла России

Сегодня, 14:30

Пашинян утверждает, что достиг с Путиным понимания по судьбе концессии армянских железных дорог

Сегодня, 14:25

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:19

Каллас выступила против реформы дипслужбы ЕС

Сегодня, 14:17

Пашинян: Армения не собирается вводить визы для россиян

Сегодня, 14:15

В Непале предупреждение последовало через 38 минут после схода лавины

Сегодня, 14:10

Путин: Шансы на мир между Россией и Украиной есть

Сегодня, 14:05

Гражданин Армении получил срок в США

Сегодня, 14:00

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Сегодня, 13:56

Азербайджан был представлен на COP17 - ФОТО

Сегодня, 13:53

Проект новой Конституции Армении опубликуют до конца года

Сегодня, 13:50

В Москве заявили о попадании дронов в жилые дома - ФОТО

Сегодня, 13:47

Карен Андреасян вновь назначен представителем Армении по международным правовым вопросам

Сегодня, 13:45

Оверчук: Запад пытается использовать Армению как «таран» против России

Сегодня, 13:40

Орхан Гасаноглу: Задержанные в связи с кораблекрушением у Гирне азербайджанцы не являются ответственными лицами

Сегодня, 13:36

Трансформация тезисов идеологическо-информационной войны и геополитические принципы Азербайджана

Сегодня, 13:26

Центральный банк оштрафовал Payonix и ePoint

Сегодня, 13:24

Ален Симонян: Азербайджан предпринимает все шаги, направленные на углубление мирного процесса

Сегодня, 13:15

Брюсселю пора платить по счетам

Сегодня, 13:13

Мир столкнулся с угрозой экстремальной погоды на фоне усиления Эль-Ниньо

Сегодня, 13:13
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10