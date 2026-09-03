ВМС Турции уничтожили подозрительные объекты в Черном море

Военно-морские силы Турции обнаружили и уничтожили несколько подозрительных объектов в Черном море.

По информации Министерства обороны Турции, объекты были зафиксированы в районах Карадениз-Эрегли, Сакарья-Карасу, Стамбул-Карабурун, Тюркели и Чаталджа.

Специалисты подразделений подводной обороны провели проверку объектов, после чего уничтожили их непосредственно на месте.

В турецком Минобороны отметили, что обнаруженные объекты могли быть дрейфующими минами, беспилотными летательными аппаратами либо ударными безэкипажными морскими аппаратами.