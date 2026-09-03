Стрельба в центре Миннеаполиса: подробности

Два человека погибли, еще не менее пяти получили ранения в результате стрельбы в центре Миннеаполиса.

Об этом сообщает CBS News.

Предполагаемый стрелок также погиб.

По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило около 16:30 по местному времени (01:36 по Баку). Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили одного пострадавшего в многоэтажном жилом доме.

Услышав выстрелы, полицейские поднялись на верхние этажи здания. Как уточнил представитель полиции, на одном из уровней видимость была ограничена из-за плотной дымки. В результате один офицер получил ранение в ногу, еще двое полицейских также пострадали.

По данным СМИ, предполагаемый стрелок скончался от огнестрельного ранения, которое, предположительно, нанес себе сам.

Мотив произошедшего пока не установлен. Источники сообщили, что в среду днем мужчину выселили из квартиры.