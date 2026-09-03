Министр обороны Эстонии подал в отставку

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку на фоне скандала вокруг закупки вооружений, в том числе предназначенных для Украины.

Как сообщает ERR, скандал связан с аудитом, в ходе которого выяснилось, что Эстония пыталась приобрести артиллерийские снаряды для Украины у индийских компаний, которые ранее не продавали ни одного снаряда.

В общей сложности компаниям было выплачено €70 млн в качестве аванса, однако Эстония так и не получила закупленные боеприпасы.

Певкур возглавлял Министерство обороны Эстонии с 2022 года.