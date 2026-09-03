Глава «Росатома» посетит Армению

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 29 сентября посетит Ереван. Об этом он сообщил в эфире SputnikLive.

Договоренность о визите была достигнута на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Бишкеке. Лидеры подробно обсуждали вопрос строительства новой АЭС.

По словам Лихачева, планы Армении по размещению малых модульных реакторов могут измениться в сторону реакторов гигаваттной мощности. В Армении в этой связи предстоит предметный разговор.

«В республике может увеличиться прогнозируемый энергодефицит в связи с применением ЦОД (Центров обработки данных), систем ИИ и развитием цифровой экономики. Мы тоже видим оптимистичный прогноз энергопотребления», — заявил глава «Росатома».

При этом, отметил он, даже при профиците энергии в Закавказье появится большое пространство для экспорта, и в РФ готовы этому содействовать.

Источник: Sputnik Армения