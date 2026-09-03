Вашингтон дал Эр-Рияду ядерный карт-бланш?

Соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии предусматривает возможность обогащения урана до 20%.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на текст документа, направленного на рассмотрение в Конгресс США.

Как отмечает издание, соглашение не предоставляет Саудовской Аравии автоматического разрешения на обогащение урана на своей территории. При этом документ предусматривает ряд шагов, которые в течение нескольких лет могут позволить запустить объект по обогащению.

В соответствии с условиями сделки, в течение двух лет американские и саудовские чиновники должны изучить «экономическую целесообразность» обогащения урана, а также разработать меры защиты от рисков распространения ядерного оружия. Если стороны придут к выводу о необходимости обогащения, американские компании совместно с зарубежными поставщиками построят объект, который позволит обогащать уран до 5%. В дальнейшем уровень обогащения может быть повышен почти до 20%, пишет газета.

При этом, подчеркивает WSJ, текст соглашения не содержит требования к Саудовской Аравии нормализовать отношения с Израилем и присоединиться к Авраамовым соглашениям.

22 июля Министерство энергетики США распространило заявление о заключении соглашения с Саудовской Аравией, предусматривающего поддержку Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. Согласно документу, соглашение рассчитано на несколько десятилетий и должно «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики».

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что одобрение сделки «полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям».

Авраамовы соглашения были заключены Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020–2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с Израилем объявил Судан.

До заключения этих соглашений Израиль имел дипломатические отношения среди арабских государств только с Египтом, установившим их в 1979 году, и Иорданией — в 1994 году.

В августе прошлого года Трамп призвал все государства Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям. По его мнению, это должно «обеспечить мир» в регионе. Саудовская Аравия, в свою очередь, в качестве условия признания Израиля требовала выработки необратимого пути к созданию полноценного палестинского государства.