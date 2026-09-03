Токаев переназначил глав Минобороны и МВД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министров обороны и внутренних дел страны.

Об этом сообщает Акорда.

Указом главы государства Даурен Косанов назначен министром обороны Республики Казахстан.

Он был назначен на эту должность в июне 2025 г. До этого Косанов был замглавы оборонного ведомства страны и главнокомандующим силами воздушной обороны ВС Казахстана.

Другим указом на должность министра внутренних дел переназначен Ержан Саденов. Он возглавляет ведомство с сентября 2023 г. В 2022–2023 гг. был замминистра внутренних дел.