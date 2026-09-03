Захарова назвала возможное введение Арменией виз с РФ шагом против собственных граждан

Вероятное введение Арменией визового режима для граждан России станет шагом, направленным прежде всего против самого Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если Армения вдруг еще и визы введет, то она введет их не против нас - она введет их против собственных граждан», - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что подобное решение негативно отразится в том числе на россиянах, у которых в Армении проживает большое количество родственников.

Источник: РИА Новости