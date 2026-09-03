HBO представил новый трейлер сериала о Гарри Поттере - ВИДЕО

HBO представил новый официальный тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», основанного на первой книге Дж. К. Роулинг.

Новый ролик даёт возможность впервые увидеть больше сцен из предстоящего сериала и новых исполнителей ролей знакомых поклонникам персонажей.

Главную роль исполнил Доминик Маклафлин, Рона Уизли сыграл Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер - Арабелла Стэнтон.

В сериале также задействованы Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снэйпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Первый сезон будет посвящён событиям первой книги серии и будет состоять из восьми эпизодов. Создатели сериала отмечают, что новый формат позволит значительно подробнее перенести на экран материал оригинальной книги, чем это было возможно в полнометражном фильме 2001 года.

Премьера сериала запланирована на 25 декабря 2026 года на HBO и HBO Max. Новый проект станет телевизионной экранизацией всей книжной серии о Гарри Поттере. Каждый сезон будет посвящён одной из книг Дж. К. Роулинг.

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