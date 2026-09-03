 HBO представил новый трейлер сериала о Гарри Поттере - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

HBO представил новый трейлер сериала о Гарри Поттере - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:09 - Сегодня
HBO представил новый трейлер сериала о Гарри Поттере - ВИДЕО

HBO представил новый официальный тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», основанного на первой книге Дж. К. Роулинг.

Новый ролик даёт возможность впервые увидеть больше сцен из предстоящего сериала и новых исполнителей ролей знакомых поклонникам персонажей.

Главную роль исполнил Доминик Маклафлин, Рона Уизли сыграл Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер - Арабелла Стэнтон.

В сериале также задействованы Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снэйпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Первый сезон будет посвящён событиям первой книги серии и будет состоять из восьми эпизодов. Создатели сериала отмечают, что новый формат позволит значительно подробнее перенести на экран материал оригинальной книги, чем это было возможно в полнометражном фильме 2001 года.

Премьера сериала запланирована на 25 декабря 2026 года на HBO и HBO Max. Новый проект станет телевизионной экранизацией всей книжной серии о Гарри Поттере. Каждый сезон будет посвящён одной из книг Дж. К. Роулинг.

Читайте по теме:

Стало известно, кто может сыграть Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере - ФОТО

«Гарри Поттер» возвращается: кто сыграет культовых героев? -ФОТО

Стало известно, кто сыграет роль Альбуса Дамблдора в сериале о Гарри Поттере

Поделиться:
416

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Политика

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Мнение

Брюсселю пора платить по счетам

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлено около 1 тыс. тонн дизтоплива - ФОТО

Общество

В Азербайджане семьям с тремя детьми могут назначить пособия: Пенсионный возраст родителей снизят

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Путин: Шансы на мир между Россией и Украиной есть

Азербайджан был представлен на COP17 - ФОТО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

13 выпускников одного класса поступили на «Лечебное дело» в АМУ

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

Оксана Расулова обратилась в полицию после видео, где психолог ударила ребенка с аутизмом — ВИДЕО

Не стало известного азербайджанского художника Эльчина Джабарова

Последние новости

В Азербайджане семьям с тремя детьми могут назначить пособия: Пенсионный возраст родителей снизят

Сегодня, 14:38

Иран пригрозил США ударом из-за операции Израиля в Ливане

Сегодня, 14:37

Польша вызвала посла России

Сегодня, 14:30

Пашинян утверждает, что достиг с Путиным понимания по судьбе концессии армянских железных дорог

Сегодня, 14:25

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:19

Каллас выступила против реформы дипслужбы ЕС

Сегодня, 14:17

Пашинян: Армения не собирается вводить визы для россиян

Сегодня, 14:15

В Непале предупреждение последовало через 38 минут после схода лавины

Сегодня, 14:10

Путин: Шансы на мир между Россией и Украиной есть

Сегодня, 14:05

Гражданин Армении получил срок в США

Сегодня, 14:00

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Сегодня, 13:56

Азербайджан был представлен на COP17 - ФОТО

Сегодня, 13:53

Проект новой Конституции Армении опубликуют до конца года

Сегодня, 13:50

В Москве заявили о попадании дронов в жилые дома - ФОТО

Сегодня, 13:47

Карен Андреасян вновь назначен представителем Армении по международным правовым вопросам

Сегодня, 13:45

Оверчук: Запад пытается использовать Армению как «таран» против России

Сегодня, 13:40

Орхан Гасаноглу: Задержанные в связи с кораблекрушением у Гирне азербайджанцы не являются ответственными лицами

Сегодня, 13:36

Трансформация тезисов идеологическо-информационной войны и геополитические принципы Азербайджана

Сегодня, 13:26

Центральный банк оштрафовал Payonix и ePoint

Сегодня, 13:24

Ален Симонян: Азербайджан предпринимает все шаги, направленные на углубление мирного процесса

Сегодня, 13:15
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10