У самолета с министром США на борту отказал двигатель

Самолет Gulfstream V, на борту которого находился министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин, совершил посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после отказа двигателя.

Об этом сообщает Reuters.

Во время полета из Атланты в район Вашингтона у воздушного судна отказал правый двигатель. Пилот объявил чрезвычайную ситуацию и запросил разрешение на посадку. Самолет приземлился около 13:35 по восточному времени США (21:35 по Баку). На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.

После посадки Маллин заявил, что пилоты Береговой охраны США профессионально выполнили посадку на одном двигателе. «Никакой паники, только безупречный профессионализм», — написал министр в социальной сети X. По его словам, после приземления пилоты сообщили ему, что для них это был первый подобный опыт.

Reuters отмечает, что самолет Gulfstream V эксплуатируется с 2002 года и базируется на авиабазе Вашингтон.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось от комментариев и переадресовало вопросы Береговой охране, которая оперативно не ответила на запрос агентства.