Москва не станет инициировать понижение дипломатических отношений с Берлином, Германия также не ведет об этом речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«По крайней мере, они не ведут об этом речь, я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги», — сказал Песков.

Российская сторона считает, что новые антироссийские решения ФРГ из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига являются еще одной грубой ошибкой немецких властей, противоречащей интересам их народа. В России отвергают всякую причастность к данному инциденту и считают, что принятые Германией решения о закрытии генконсульства РФ в Бонне и «Русского дома» в Берлине связаны с внутриполитической ситуацией в этой стране и, в частности, сложным положением канцлера Фридриха Мерца.