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Армения не намерена отказываться от российского рынка - глава Минэка

First News Media11:15 - Сегодня
Армения не намерена отказываться от российского рынка - глава Минэка

Армения не намерена отказываться от российского рынка и активно работает с российскими коллегами, заявил министр экономики Геворк Папоян.

По его словам, армянская сторона не отклоняет проблемы, на которые указывают российские коллеги, а наоборот, пытается их решить.

«На все те проблемы, которые подняли российские коллеги, мы не говорим, что не согласны и ничего не будем делать, а ищем решения поднятых вопросов», — сообщил глава Минэка.

В то же время он отметил, что нельзя оставаться привязанным к одному рынку и нужно диверсифицировать возможности экспорта. По убеждению министра, Еревану это удалось. В этом контексте он, в частности, заявил, что ЕС временно отменил пошлины на 80% импортируемых армянских товаров.

Министр сказал, что Армения почти достигла объемов экспорта прошлого года. Так, в январе-июле 2026 года объем экспорта агропрома (за исключением фруктов и овощей) составил $849 млн, что всего на 1,9% меньше, чем в январе-июле 2025 года ($865 млн). По его словам, экспортировались коньяк, соки, вода, цветы, вино, консервы, сухофрукты, молочная продукция.

«В этом году мы экспортировали 11 тысяч тонн абрикосов, в прошлом году больше, но в этом году урожая было в разы меньше. Если бы было 20 тысяч тонн, то столько бы и экспортировали. А причина сокращения урожая — климатические условия, а не трудности с его реализацией», — сказал он.

Министр также заявил, что в экономике, несмотря ни на что, зафиксирован рост в 6%, а экономическая активность в первом полугодии составила 7,6-7,7%.

Источник: Sputnik Армения

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