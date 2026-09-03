Ильхам Алиев направил письмо Капитанам-регентам Республики Сан-Марино
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Капитанам-регентам Республики Сан-Марино Аличе Мине и Владимиро Сельве.
Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.
В письме отмечается:
«Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания».
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