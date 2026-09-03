Президент Ильхам Алиев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ - ФОТО

3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоана Понса Сампьетро.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что один из существующих на пространстве ОБСЕ конфликтов решен и в регионе обеспечен устойчивый мир, гость поздравил главу нашего государства с достижениями в мирной повестке дня между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства с сожалением подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ, которая на протяжении почти 30 лет была ответственна за урегулирование конфликта, не добилась каких-либо результатов в переговорном процессе, а резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, так и не были выполнены.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан сам положил конец конфликту военно-политическими средствами, обеспечил территориальную целостность и суверенитет.

В ходе беседы было выражено удовлетворение контактами и политическим диалогом Азербайджана с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, в отличие от некоторых европейских парламентских институтов.

Была подчеркнута важность демонстрации сбалансированного подхода ко всему пространству ОБСЕ и в повестке Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На встрече были затронуты вопросы межкультурного диалога, с удовлетворением отмечены роль и вклад Азербайджана в этот процесс.

Коснувшись значимости проходящей в Баку 4-й Международной конференции по разминированию на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщил, что проблема мин входит и в повестку руководимой им структуры.