 Похороны без тел: семьи в Непале прощаются с погибшими после наводнений - ФОТО | 1news.az | Новости
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Похороны без тел: семьи в Непале прощаются с погибшими после наводнений - ФОТО

Джамиля Суджадинова11:45 - Сегодня
Похороны без тел: семьи в Непале прощаются с погибшими после наводнений - ФОТО

В Непале семьи людей, погибших в результате разрушительных внезапных наводнений, проводят похоронные церемонии с использованием символических фигурок, поскольку тела тысяч жертв до сих пор не удалось обнаружить.

Спустя неделю после стихийного бедствия более 4500 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. На фоне масштабов разрушений надежды на то, что спасателям удастся найти новых выживших, практически не осталось. По последним данным, из районов, пострадавших от паводков, уже извлечено более 1100 тел. При этом поисково-спасательные работы продолжаются, а число погибших может увеличиться.

Особенно сложной остается ситуация на объектах гидроэнергетики. В последние дни спасатели обнаружили тела нескольких рабочих, оказавшихся заблокированными внутри тоннелей гидроэлектростанций. Специалисты предполагают, что под землей могут оставаться еще сотни погибших.

Для проведения масштабных поисковых и восстановительных работ Непал обратился за международной помощью. Ряд стран уже направил в страну спасателей и другой персонал, гуманитарные грузы либо финансовую поддержку.

В числе государств, оказавших помощь Непалу, находятся Индия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

На фоне продолжающихся поисков родственники пропавших вынуждены проводить похороны без возможности предать земле тела своих близких. Символические церемонии становятся для семей способом оплакать погибших и завершить традиционный погребальный обряд, несмотря на отсутствие останков.

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