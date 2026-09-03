Лавров: Россия закроет отделения Института Гёте

Отделения Института Гёте в России будут закрыты.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, решение принято после объявления властями Германии о закрытии Русского дома в Берлине.

«У немцев здесь есть отделения Института Гёте — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», — сказал Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На этой неделе министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. По данным СМИ, дрон обнаружили в начале августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы.

После этого немецкие власти объявили о закрытии генерального консульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона назвала эти обвинения бездоказательными.

Институт Гёте — некоммерческая организация, занимающаяся популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом.

Источник: РИА Новости