В Непале после наводнения придется восстановить около 20 тысяч домов

В Непале власти оценивают масштабы разрушений, вызванных катастрофическим наводнением на прошлой неделе.

По предварительным подсчетам, около 20 тысяч домов в пострадавших районах придется восстановить или построить заново.

Спасательные службы продолжают поисковые работы в районах гидроэнергетических объектов, где в тоннелях могут оставаться заблокированные рабочие. При этом тысячи жителей страны по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Стихийное бедствие произошло 26 августа. По данным экспертов, причиной разрушительного паводка могло стать обрушение ледника, после которого мощный поток воды, льда, камней и грязи устремился в приграничные районы Непала.

Поток разрушил жилые дома, населенные пункты и объекты инфраструктуры. Многие здания были полностью смыты водой либо оказались погребены под толстым слоем грязи и обломков.

Глава Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими Дхарма Радж Упрети сообщил, что предварительно полностью разрушенными считаются около 7500 домов. По его словам, речь идет как о зданиях, смытых паводком, так и о тех, которые оказались погребены под грязью и обломками.

При этом ущерб оказался настолько масштабным, что восстановлению подлежат не только полностью разрушенные здания. Даже некоторые дома, сохранившие конструкцию после наводнения, теперь непригодны для проживания. В связи с этим власти оценивают общее количество домов, которые потребуется восстановить, примерно в 20 тысяч.

Наводнение привело к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли не менее 1204 человек. Потоки воды, несшие лед, камни и грязь, затопили жилые районы, улицы и школы в населенных пунктах, расположенных вблизи границы Непала с Тибетским автономным районом Китая.

Более 4200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома и нуждаются в размещении и гуманитарной помощи.

Источник: Reuters