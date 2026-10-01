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Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии находятся в Шуше - ФОТО

Редакция 1news22:15 - Сегодня
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии находятся в Шуше - ФОТО

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу.

Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в соцсети X.

Визит состоялся накануне трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет завтра.

 

 

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