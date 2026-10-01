Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии находятся в Шуше - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани посетили Шушу.
Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в соцсети X.
Визит состоялся накануне трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет завтра.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani, yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Şuşa kentinde incelemelerde… pic.twitter.com/criyxyABjJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2026