Военным США приказали не использовать название операции «Эпическая ярость»

В августе высокопоставленным американским военным руководителям было предписано отказаться от использования названия «Эпическая ярость» для обозначения продолжающихся ударов по Ирану.

Об этом свидетельствует электронное письмо ВВС США от 7 августа, полученное CBS News.

В документе военнослужащим рекомендовали вместо названия «Эпическая ярость» использовать более широкую формулировку — «зарубежные операции в зоне ответственности Центрального командования США».

Инструкции подготовило центральное управление по связям с общественностью Министерства обороны США, которое возглавляет главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Согласно письму, любые публичные сведения о конфликте с Ираном также должны были согласовываться с Центральным командованием США.

По данным Пентагона, операция завершилась 5 мая. В тот же день глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил журналистам в Белом доме, что «операция завершена», после чего США переходят к новому «Project Freedom».