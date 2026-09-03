Пашинян — о торговле с Россией: диверсификация в любом случае

Диверсификация экспортных рынков должна стать стратегией армянского правительства даже в том случае, если Россия отменит ограничения на импорт товаров из Армении.

Об этом на заседании правительства 3 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я считаю, что даже если все проблемы внутри ЕАЭС будут устранены, диверсификация должна стать нашей стратегией. Несмотря ни на что, мы не должны отклоняться от этого направления. Тем не менее мы должны с радостью отметить, что, конечно, проблема была и есть, но, с другой стороны, мы видим, что эта проблема решается благодаря усилиям государственного и частного секторов», — заверил Пашинян.