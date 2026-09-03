 Оверчук: Запад пытается использовать Армению как «таран» против России | 1news.az | Новости
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Оверчук: Запад пытается использовать Армению как «таран» против России

First News Media13:40 - Сегодня
Оверчук: Запад пытается использовать Армению как «таран» против России

Запад в настоящее время фактически пытается использовать Армению в качестве «тарана» против России.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту «Вестей».

По его словам, Еревану необходимо определиться, намерен ли он сохранять союзнические отношения с Россией или рассчитывает на поддержку западных стран.

«И если они считают, что участие в ЕС даст такие же результаты, как говорится, welcome, это их право. Но либо они в ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим.) и они наши союзники, и тогда мы их поддерживаем, либо они идут туда и рассчитывают на поддержку тех, которые фактически сегодня пытаются использовать Армению в качестве такого тарана против России», — сказал Оверчук.

Также вице-премьер заявил, что Армения не намерена выходить из ЕАЭС. По его словам, в стране понимают, к каким последствиям может привести такое решение.

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