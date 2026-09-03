Гражданин Армении получил срок в США

2 сентября федеральный суд в Остине, штат Техас, приговорил гражданина Армении Камо Киракосяна к 26 месяцам тюремного заключения за участие в преступном сговоре с целью вывоза товаров из США в Россию через Армению без необходимой лицензии или разрешения американских властей.

Согласно обвинительному заключению, с февраля 2022 года по август 2024 года Киракосян выступал в качестве подставного покупателя товаров американского происхождения для своих соучастников в России. В их числе были компоненты, которые могут использоваться при производстве полупроводников.

Изначально Киракосяну предъявили обвинение в конце июля 2024 года. В августе 2025 года его экстрадировали из Германии в США.

В апреле 2026 года Киракосян признал свою вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения федерального законодательства.