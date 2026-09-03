Польша вызвала посла России
Посол России в Польше Георгий Михно вызван в Министерство иностранных дел страны.
Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мацей Вевюр.
По словам представителя МИД, российский дипломат должен прибыть в ведомство сегодня. Польская сторона намерена заявить ему «решительный протест против эскалации агрессивных действий России».
В разговоре с PAP Вевюр отметил, что вызов посла связан с выражением солидарности Польши с Германией как с союзником. По его словам, Польша и другие государства также сталкиваются с «подобными действиями России».
Источник: RMF24
475