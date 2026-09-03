Польша вызвала посла России

Посол России в Польше Георгий Михно вызван в Министерство иностранных дел страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мацей Вевюр.

По словам представителя МИД, российский дипломат должен прибыть в ведомство сегодня. Польская сторона намерена заявить ему «решительный протест против эскалации агрессивных действий России».

В разговоре с PAP Вевюр отметил, что вызов посла связан с выражением солидарности Польши с Германией как с союзником. По его словам, Польша и другие государства также сталкиваются с «подобными действиями России».

Источник: RMF24