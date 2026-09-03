Пашинян: Армения не намерена отменять закон о начале процесса вступления в ЕС

Армения не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

По его словам, решение инициировать этот закон было принято гражданским обществом.

«Принятие этого закона было верным шагом. И происходящий процесс я оцениваю как положительный… Кто сейчас говорит — "кому нужна Армения, ей некуда идти". А до принятия закона подобные заявления имели место», — сказал Пашинян.

Премьер считает, что благодаря этому закону Армения добилась серьезных результатов во внешней политике.

«Есть партнеры, которые говорят: "Может, отмените его". Я отвечаю, что это невозможно. Потому что здесь не только политическая воля парламента, но и армянского народа», — заявил глава правительства.

Источник: SPUTNIK Армения