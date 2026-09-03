Трамп заявил о восстановлении нефтяного транзита через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social инфографику, согласно которой объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, восстановились до 18 млн баррелей в сутки в сравнении с 20 млн баррелей в сутки до начала конфликта на Ближнем Востоке.

"Объемы поставок нефти через Ормузский пролив восстановились", - написано на фотографии.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявил в интервью телеканалу CNBC, что 1 сентября объемы поставок нефти через Ормузский пролив превысили 17 млн баррелей нефти.