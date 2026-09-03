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«Это великолепно!» — Трамп оценил идею пустить нефть Залива через Сирию

First News Media17:05 - Сегодня
«Это великолепно!» — Трамп оценил идею пустить нефть Залива через Сирию

Президент США Дональд Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута в качестве альтернативы Ормузскому проливу.

«Это великолепно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Так он прокомментировал материал газеты Washington Post о том, что Сирия может стать новым транзитным коридором для нефти и товаров из Персидского залива в обход Ормузского пролива.

По информации газеты, уже около 5 тысяч грузовиков с нефтью из Персидского залива круглосуточно следуют через сирийскую пустыню в сторону Средиземного моря. При этом Сирия хочет стать транзитным центром не только для нефти и газа, но и для других грузов, пишет WP.

Кроме того, поддерживаемый администрацией Трампа проект Chevron стоимостью 5,7 миллиарда долларов предусматривает строительство нефтепровода из иракской Басры в сирийский порт Банияс мощностью около 2 миллионов баррелей в сутки, который позволит поставлять нефть через Средиземное море, говорится в материале.

Глава минфина США Скотт Бессент накануне заявил, что через два года Ормузский пролив будет бесполезным участком воды. Американский лидер при этом утверждал, что после победы над Ираном объявит Ормуз территорией США.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для глобального энергетического рынка. До обострения ситуации через него транспортировалось около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

В последние дни интенсивность судоходства по этому маршруту существенно снизилась: число проходящих через пролив судов сократилось до единичных показателей, а крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали им пользоваться.

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