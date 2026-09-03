В Нигерии при попытке хищения нефти погибли не менее 37 человек

По меньшей мере 37 человек погибли в Нигерии, отравившись токсичными испарениями при попытке незаконно добыть нефть из трубопровода.

Как сообщает AFP со ссылкой на неправительственные организации, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Окрика близ города Порт-Харкорт на юге страны.

Злоумышленники сделали незаконные врезки в трубопровод, чтобы откачивать нефть и впоследствии продавать её. Во время этого часть людей погибла, надышавшись токсичными парами.

Незаконное хищение нефти из трубопроводов — распространённая проблема на юге Нигерии, где расположены основные нефтедобывающие объекты страны. Армия и полиция регулярно проводят операции по уничтожению незаконных кустарных установок по переработке нефти.