Армянская АЭС возобновила работу после пятимесячного планового ремонта и подключена к единой энергосистеме страны.

Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

"После успешного завершения планово-предупредительных ремонтных работ 1 сентября 2026 года энергоблок №2 Армянской АЭС был перезапущен и подключен к единой энергосистеме страны", — написал министр в соцсетях.

Плановый ремонт АЭС начался 1 апреля и продолжался 153 дня в соответствии с установленным графиком.

За это время было проведено около 20 мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации энергоблока.

Армянская АЭС обеспечивает около трети выработки электроэнергии в стране. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. После Спитакского землетрясения станция была остановлена в 1989 году, а второй энергоблок возобновил работу в ноябре 1995 года.

В декабре 2023 года "Росатом Сервис" и ЗАО "Армянская атомная станция" заключили рамочное соглашение о реализации программы по повторному продлению срока эксплуатации станции до 2036 года.

В настоящее время энергоблок работает в штатном режиме. Постепенное увеличение его мощности осуществляется в соответствии с установленными технологическими требованиями.

Источник: Sputnik Армения