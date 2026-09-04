Южная Корея готовится к отправке сил в Ормуз

Южная Корея начала подготовку к возможной отправке корабля поддержки ВМС и противолодочных патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon в Ормузский пролив.

Об этом сообщает Chosun Ilbo.

По данным издания, правительство подготовило план развертывания военно-морских сил, включая корабль поддержки и патрульные противолодочные самолеты P-8A. Предполагается, что предложение будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности, после чего его должно одобрить Национальное собрание.

ВМС Южной Кореи располагают тремя кораблями типа Cheonji и одним кораблем типа Soyang. Chosun Ilbo предполагает, что для возможного развертывания может быть выбран Soyang. Его экипаж насчитывает около 140 человек. Самолет P-8A способен перевозить до 20 человек, включая восемь членов экипажа.

Точный масштаб возможного развертывания в настоящее время обсуждается в рамках консультаций между Южной Кореей и США.

Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что детали возможной отправки военных в Ормузский пролив пока обсуждаются.

В администрации президента Южной Кореи заявили, что окончательное решение об отправке вооруженных сил в Ормузский пролив пока не принято и вопрос продолжает рассматриваться.

Chosun Ilbo напоминает, что для развертывания сил за рубежом соответствующий план должен быть представлен в Совет национальной безопасности и одобрен Национальным собранием.

Точные сроки представления плана в Совет национальной безопасности пока неизвестны. Вместе с тем предполагается, что это может произойти в течение двух недель.

Издание отмечает, что решение может быть принято под давлением президента США Дональда Трампа.